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Энрике про 1:2 с «Атлетико»: «Совершенно несправедливо, “ПСЖ” намного превосходил соперников во всех домашних матчах. Я больше 30 лет в футболе, но не могу это объяснить»

Парижане уступили в домашнем матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:2). Победный гол «Атлетико» на 3-й добавленной ко 2-му тайму минуте забил Анхель Корреа.
Источник: Спортс"

«У меня просто нет слов. Думаю, что во всех трех наших домашних матчах [с “Жироной”, ПСВ и “Атлетико”] мы были намного сильнее соперников, но в этот раз нам не повезло.

Завтра мы встанем и пойдем дальше. Осталось четыре матча. Пока у нас еще остаются игры, мы будем бороться до конца. Но это трудно объяснить.

Я в футболе больше 30 лет, но не могу этого объяснить. Это просто невезение. Мы были намного сильнее нашего соперника. Результат совершенно несправедлив«, — сказал главный тренер “ПСЖ” в эфире Canal+.

«Атлетико» забил 8 голов на 90-й и позже в сезоне. У Корреа 3 мяча в добавленное время, у Гризманна — 3 ассиста.