Энрике про 1:2 с «Атлетико»: «Совершенно несправедливо, “ПСЖ” намного превосходил соперников во всех домашних матчах. Я больше 30 лет в футболе, но не могу это объяснить»

«У меня просто нет слов. Думаю, что во всех трех наших домашних матчах [с “Жироной”, ПСВ и “Атлетико”] мы были намного сильнее соперников, но в этот раз нам не повезло.
Завтра мы встанем и пойдем дальше. Осталось четыре матча. Пока у нас еще остаются игры, мы будем бороться до конца. Но это трудно объяснить.
Я в футболе больше 30 лет, но не могу этого объяснить. Это просто невезение. Мы были намного сильнее нашего соперника. Результат совершенно несправедлив«, — сказал главный тренер “ПСЖ” в эфире Canal+.
«Атлетико» забил 8 голов на 90-й и позже в сезоне. У Корреа 3 мяча в добавленное время, у Гризманна — 3 ассиста.