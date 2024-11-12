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Агент Абены о возможном уходе из «Спартака»: «Этого не произойдет, Миенти — самый большой борец за клуб. 3−4 матча, и все наладится»

Ранее появилась информация, что красно-белые могут расторгнуть контракт с защитником зимой.
Источник: Спортс"

«Нет-нет. Этого не произойдет. Не беспокойтесь, Абена вернется более сильным. Он отличный человек, который будет бороться. Миенти — самый большой борец за “Спартак”.

К сожалению, игра за сборную вносит свои коррективы. 48 часов полета туда и обратно за пять дней, а потом нужно играть без тренировок…

С ментальной точки зрения он был уставшим, но все равно старался выкладываться во время матчей. Поэтому Миенти не смог удачно сыграть против «Краснодара».

Ему нужно 3−4 матча, и все наладится. Он фантастический футболист. Ему просто нужно время", — сказал Менно Грунвельд.