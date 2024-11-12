Семин о матче России с Брунеем: «Хорошо, что сможем хоть с кем-то сыграть. РФС правильно делает, что пытается в сложной ситуации находить соперников»

Да, команда против нас сыграет не очень статусная, но слабых соперников не бывает, надо ко всем серьезно относиться. В любом случае надо играть как можно больше, чтобы иметь международную практику и сохранять рейтинг в таблице коэффициентов ФИФА", — сказал бывший тренер сборной России.