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За нецензурную брань в адрес судьи Прохину грозит от 2 до 4 игр дисквалификации и штраф до 500 тысяч рублей. КДК рассмотрит удаление защитника «Оренбурга»

Судья Кирилл Левников удалил защитника «Оренбурга» после матча 15-го тура Мир РПЛ с «Динамо» Махачкала (1:2).

Источник: Спортс"

«Рассмотрим удаление Прохина из “Оренбурга” за нецензурную брань в адрес арбитра после матча, он приглашен на заседание.

Неподобающее поведение команды «Оренбург» — шесть желтых и одна красная карточка", — сказал Артур Григорьянц.

Согласно статье дисциплинарного регламента, Прохину за «использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча» грозит от 2 до 4 матчей дисквалификации, также он может быть оштрафован на сумму до 500 тысяч рублей.