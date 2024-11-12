За нецензурную брань в адрес судьи Прохину грозит от 2 до 4 игр дисквалификации и штраф до 500 тысяч рублей. КДК рассмотрит удаление защитника «Оренбурга»

Согласно статье дисциплинарного регламента, Прохину за «использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча» грозит от 2 до 4 матчей дисквалификации, также он может быть оштрафован на сумму до 500 тысяч рублей.