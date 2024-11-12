Дьяков о том, что «Спартак» готов потратить до 50 млн евро на трансферы зимой: «Заявка, что клуб хочет бороться за высокие места. Сегодня состав абсолютно средненький»

"Если такая сумма будет действительно потрачена, то это круто. Это очень большие деньги, колоссальные. Можно здорово усилиться даже в нынешней ситуации. Главное, чтобы деньги не были выкинуты на ветер, чтобы потом не жалеть. Заявка, что клуб хочет бороться за самые высокие места.