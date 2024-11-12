Колосков о пользе товарищеских игр сборной: «Нужно поддерживать рейтинг ФИФА. 34-е место после 3 лет без официальных матчей — следствие игр с Вьетнамом, Кубой и Брунеем»

"Сейчас такая ситуация, когда надо играть не с теми, с кем хотим, а с теми, кто согласен. У сильных команд все даты заняты, поэтому хорошо, что нашли Бруней. А то, что еще сыграем с довольно крепкой Сирией — вообще замечательно. Тем более сыграем в регионах, где соберется много зрителей, как было год назад в Волгограде, когда туда приезжала Куба.