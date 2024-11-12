Никита Медведев: «Думаете, Борис Ротенберг ради денег пошел в футбол? Я видел, как он отдавался на поле. 8-летний ребенок не думает, что будет зарабатывать миллионы»

Не могу оценивать, насколько футболисты справедливо получают большие зарплаты. Если ребята зарабатывают такие деньги, значит, они этого добились. Но вы забываете парней, которые играют в Первой и Второй лигах — они таких денег не зарабатывают. Лишь единицы попадают в РПЛ, а это большая конкуренция и колоссальный труд. Есть команды КФК, где зарплаты у людей по 25 тысяч рублей, но о них никто не говорит.