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Григорян о Батракове: «Трудно поверить, чтобы в таком возрасте и упаковка блестела, и содержимое было еще ярче»

На счету 19-летнего хавбека «Локомотива» 19 (11+8) очков в 19 матчах сезона, он лучший бомбардир Мир РПЛ.

Источник: Sports

«Цитирую знаменитого уругвайского писателя: “Мы живем в культуре упаковки, презирающей содержимое”. Здесь и упаковка, и содержимое очень привлекательно выглядят. Трудно поверить, чтобы в таком возрасте и упаковка блестела, и содержимое было еще ярче.

Просто надоело уже, когда упаковка без содержания. А здесь мы видим, что парень достойный, зрелый, талантливый. Есть за что хвалить. Те же ротации и тактические нововведения без Батракова не совсем функционируют. Пусть он слышит, насколько он хорош, и справляется с этим искушением", — сказал экс-тренер клубов РПЛ.