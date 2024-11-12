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Витор из «Акрона»: «Я большой фанат Роналду, восхищаюсь им. Когда оказался в его музее, долго не мог посчитать количество выигранных трофеев — их очень много»

"Я большой фанат Криштиану Роналду. Иногда удивляюсь, как ему удается столько забивать.
Источник: Спортс"

Он играет феноменально, всегда сконцентрирован, в любой момент готов атаковать ворота — как у него получается все это делать на поле?

Когда я оказался в музее Криштиану, долго не мог посчитать то количество трофеев, которые он выиграл — их там очень много.

Я мечтаю выступать так же долго, как и Криш, — до 39 или 40 лет. Это моя цель, но для этого необходимо много работать, и нужно быть сфокусированным на главным, не распыляться по мелочам.

Несмотря на то, что Роналду 39 лет, он играет на высочайшем уровне, регулярно забивает и за клуб, и за сборную Португалии. Я им восхищаюсь«, — сказал защитник “Акрона” Паулу Витор.