Криштиану Роналду: «Португалию называют маленькой страной, но это большая страна — у нас есть инфраструктура, стадионы, игроки, тренеры. Расстраивают игроки, которые не хотят играть за сборную»

«Пользуюсь возможностью, чтобы сказать своим товарищам по команде — после стольких трофеев, побед в Лиге чемпионов, “Золотых мячей” и многого другого я думаю, что нет ничего лучше, чем представлять сборную, приезжать сюда и играть за страну, за ее культуру, своих детей, за отца и мать, за своих друзей. Поэтому меня расстраивает, когда игроки не хотят представлять свою страну. Но это быстро проходит, ведь нет ничего лучше этого.