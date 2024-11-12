Дест о Месси и Гризманне: «Они видят игру шире, часто это связано с паузами — когда меняешь решение в последнюю секунду, это непредсказуемо для защиты»

"Наблюдая за ними на тренировках и в играх, ты стараешься улучшить свою игру, изучая, что именно они делают, чтобы играть так хорошо. Часто это связано с паузами. Они видят, куда нужно бежать или куда отдать пас, но делают это по-другому. Они видят более широкую картину [на поле].