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Дест о Месси и Гризманне: «Они видят игру шире, часто это связано с паузами — когда меняешь решение в последнюю секунду, это непредсказуемо для защиты»

"Наблюдая за ними на тренировках и в играх, ты стараешься улучшить свою игру, изучая, что именно они делают, чтобы играть так хорошо. Часто это связано с паузами. Они видят, куда нужно бежать или куда отдать пас, но делают это по-другому.

Источник: Sports.Ru

"Наблюдая за ними на тренировках и в играх, ты стараешься улучшить свою игру, изучая, что именно они делают, чтобы играть так хорошо. Часто это связано с паузами. Они видят, куда нужно бежать или куда отдать пас, но делают это по-другому. Они видят более широкую картину [на поле].

Иногда, если задержать игру, может показаться, что ты собираешься отдать пас, но в последнюю секунду ты меняешь решение, корректируешь положение тела и одним касанием передаешь мяч другому игроку. Это непредсказуемо для соперника и очень трудно для игроков защиты«, — сказал бывший защитник “Барселоны”, выступающий за ПСВ.