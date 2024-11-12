Артем Дзюба: «Многие ребята выбирают легкий путь — идут в Медиалигу за большие деньги. Там один-два раза в неделю потренировался, перекурил, кофе допил — и обратно на поле»

— Думаю, да. Мы часто общаемся со многими ребятами: и с Валерой Климовым, и с Леонидом Викторовичем Слуцким.
И мне кажется, что раньше, когда я был молодой, были такие футболисты, которые могли и выпить, и чуть за весом не следить. Раздолбайчики такие. Но они были с характером. Выходили на поле мужики: ух, блин, убью, загрызу, это моя территория.
Сейчас все более профессионально: все на кубиках, в зале, велосипедики, лосины. Смотришь — хоть сразу на обложку. Но выходишь на поле, а пас через раз. Не такие они духовитые, если можно так сказать, воздушные все стали.
Мне кажется, даже в низших лигах футбол умирает, потому что многие ребята, к сожалению, выбирают легкий путь — идут в Медиалигу за большие деньги. А там один-два раза в неделю потренировался, чуть подустал, поменялся, чуть перекурил, кофе допил — и обратно на поле.
Чем берет Медиалига? Лепят камеры на всех, все снимают постоянно. И если мы хотим популяризацию, тоже должны быть более открыты. Хотя понимаю, что многие как камеру увидят, уже и не хотят ничего говорить.
— Но ты же говоришь, что не хочешь в Медиалигу.
— Не хочу. Но мы же говорим о том, что даже у врага можно чему-то научиться. Это же круто. Все к этому идут.
Сейчас во время игры берут интервью. Раньше ты мог себе представить подобное, например, при Семине? За такое сразу бы прилетело! А сейчас мы меняемся, к чему-то новому приходим, и это нормально, — заявил форвард «Акрона».
Артем Дзюба: «Я в Медиалигу — ни ногой. Они там только языком чешут, больше ничего не умеют. “Амкал” на поле обтекал, а дома начали рассказывать истории».
Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот.