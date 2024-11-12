Агент Сафонов о Дзюбе: «Карпин, Эмери, Семак — все херовые! А кто не херовый? У Черчесова он заиграл только потому, что Смолов сдал, а Кокорин порвал “кресты”. Тюкавин талантливее Артема

Если брать его карьеру, то Карпин, Эмери, Семак — все они у Артема херовые! А кто не херовый? Только Черчесов, у которого он заиграл на ЧМ. И то, только потому, что Смолов сдал, а Кокорин порвал «кресты». Иначе не было бы всей этой истории с ЧМ, и не жил бы он на этих лаврах и по сей день.