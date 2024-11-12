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Агент Сафонов о Дзюбе: «Карпин, Эмери, Семак — все херовые! А кто не херовый? У Черчесова он заиграл только потому, что Смолов сдал, а Кокорин порвал “кресты”. Тюкавин талантливее Артема

"Когда я брал Дзюбу, его зарплата была двадцать копеек, и он почему-то об этом не говорит. Потом он зарабатывал в разы больше, и тоже об этом вспоминать не хочет.
Источник: Спортс"

Артем ушел в «Томь» потому, что все прекрасно знают историю с кошельком Быстрова. По этой причине Карпин не хотел видеть Дзюбу тогда в «Спартаке», ни сейчас не хочет видеть Артема и в сборной.

Тогда красно-белые отказались отдавать его в московские клубы, были варианты с «Амкаром» и «Томью» — выбрали второй. Поэтому на все слова Дзюбы мне пофигу — абсолютно спокойно к ним отношусь.

Если брать его карьеру, то Карпин, Эмери, Семак — все они у Артема херовые! А кто не херовый? Только Черчесов, у которого он заиграл на ЧМ. И то, только потому, что Смолов сдал, а Кокорин порвал «кресты». Иначе не было бы всей этой истории с ЧМ, и не жил бы он на этих лаврах и по сей день.

Для Дзюбы все эти интервью — хайп и реклама. Я не буду говорить, что он не выдающийся футболист, но он и не талант, он у нас как лучший бомбардир.

Зла на него не держу, да и зачем? Любое упоминание моего имени, кроме некролога, считаю удачным. Желаю Дзюбе побить рекорд Кержакова в сборной России, но при Карпине он не вернется. Пускай делает рекламу, но про Карпине он мяч этот не забьет.

Тот же Тюкавин талантливее Дзюбы. В свои 22−23 [года] он забил уже сорок мячей, сколько Дзюба в том возрасте не забивал. Да и как можно было не забивать, когда под тобой играли Алекс, Халк и Витцель? А вот так и получилось.

Костя, в отличие от некоторых, стремится ехать играть в Европу. Если Тюкавин останется в России, то забьет те же 150−160 голов, которые у Дзюбы в 36 лет, уже к 25 годам.

Костя спокойно еще задолго побил бы рекорды Дзюбы и Кержакова", — сказал агент Алексей Сафонов, представляющий интересы Константина Тюкавина.

Дзюба не пожмет руку Галактионову и Семаку: «Не соизволили уделить мне две секунды и сказать простое “Спасибо”. Испугались. С чего мне играть в лицемерие?».

Артем Дзюба: «Агенты в российском футболе — зло, они не нужны. Когда у него 10−15 человек в системе, он не будет усираться ради одного — терпи, обтекай, лет через пять выстрелим. Кошмар».