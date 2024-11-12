Дзюба об Овечкине: «Когда альфа-самцы встречаются, бывают столкновения — он пытается меня поддавить. За Саню болею, вся Америка живет этой гонкой за Гретцки. Рекорд будет побит»

— Конечно, Овечкина. Это разные масштабы. Если бы российских футболистов любили и уважали бы и относились так, как к российским хоккеистам… Хотя это в принципе трудно. Потому что в хоккее всего пять-шесть стран играют на таком уровне. А в футболе — пятьдесят, если не больше.