Тикнизян о Дзюбе: «Артем повлиял на то, что я остался в “Локо”, насколько знаю. Но это было решение Галактионова, прежде всего — при нем я стал лучше как игрок»

То, что сказал Артем, что он как‑то повлиял на решение оставить меня, насколько знаю, это действительно было так. И я ему за это благодарен. Но то же самое я могу сказать и про Михаила Михайловича, это было прежде всего его решение. Именно с приходом Галактионова я преобразился, стал лучше как футболист. У меня с ним прекрасные отношения, и мы с «Локомотивом» под его руководством двигаемся в нужном направлении«, — сказал защитник “Локомотива”.