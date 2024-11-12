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Тикнизян о Дзюбе: «Артем повлиял на то, что я остался в “Локо”, насколько знаю. Но это было решение Галактионова, прежде всего — при нем я стал лучше как игрок»

Ранее экс-форвард железнодорожников заявил, что убедил руководство клуба не продавать Тикнизяна.

"Что касается Артема, то для меня он — хороший знакомый, хороший приятель, я не назову нас друзьями. Но что‑то говорить плохое в прессе или про него, или про наше руководство, или тем более про Михаила Михайловича [Галактионова] я не собираюсь. Если у меня будут какие‑то вопросы, то я скажу об этом любому из них лично.

То, что сказал Артем, что он как‑то повлиял на решение оставить меня, насколько знаю, это действительно было так. И я ему за это благодарен. Но то же самое я могу сказать и про Михаила Михайловича, это было прежде всего его решение. Именно с приходом Галактионова я преобразился, стал лучше как футболист. У меня с ним прекрасные отношения, и мы с «Локомотивом» под его руководством двигаемся в нужном направлении«, — сказал защитник “Локомотива”.