Генич «будет проситься» прокомментировать матчи «Акрона» после интервью Дзюбы. Артем сказал, что Константин играл «на первенство водокачки»

Форвард «Акрона» поддержал Валерия Карпина в вопросе о компетентности комментаторов «Матч ТВ» и касательно Генича отметил: «Где он играл? Я вас умоляю! Ну где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл. Хватит! На фоне остальных — да, но и то скатился».