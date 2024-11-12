Генич «будет проситься» прокомментировать матчи «Акрона» после интервью Дзюбы. Артем сказал, что Константин играл «на первенство водокачки»

Форвард «Акрона» поддержал Валерия Карпина в вопросе о компетентности комментаторов «Матч ТВ» и касательно Генича отметил: «Где он играл? Я вас умоляю! Ну где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл. Хватит! На фоне остальных — да, но и то скатился».
«Представляю скорый махач между комментаторами за право работать на матчах “Акрона”. После интервью Дзюбы забудут про Карпина», — написал Роман Герасимов, автор телеграм-канала «Усы сопротивления».
«Буду проситься, да», — ответил Генич, добавив подмигивающий смайлик.
Дзюба заговорил: не пожмет руки Семаку и Галактионову, любит «Спартак», думает о тренерстве.