Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генич «будет проситься» прокомментировать матчи «Акрона» после интервью Дзюбы. Артем сказал, что Константин играл «на первенство водокачки»

Форвард «Акрона» поддержал Валерия Карпина в вопросе о компетентности комментаторов «Матч ТВ» и касательно Генича отметил: "Где он играл? Я вас умоляю! Ну где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл.
Источник: Спортс"

Форвард «Акрона» поддержал Валерия Карпина в вопросе о компетентности комментаторов «Матч ТВ» и касательно Генича отметил: «Где он играл? Я вас умоляю! Ну где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл. Хватит! На фоне остальных — да, но и то скатился».

«Представляю скорый махач между комментаторами за право работать на матчах “Акрона”. После интервью Дзюбы забудут про Карпина», — написал Роман Герасимов, автор телеграм-канала «Усы сопротивления».

«Буду проситься, да», — ответил Генич, добавив подмигивающий смайлик.

Дзюба заговорил: не пожмет руки Семаку и Галактионову, любит «Спартак», думает о тренерстве.