Журова о желании Дзюбы остаться «на своей земле»: «Говорит и думает так, как должен любой российский спортсмен. А если остаешься в России, то точно надо быть патриотом»

"На фоне того, что сказал Дзюба, мне сегодня звонили и говорили, что в ближайшее время якобы планируется массовый исход спортсменов в другие страны. Артем тоже понимает, что в России востребованность в таких футболистах, как он, была и будет. И после окончания спортивной карьеры здесь он себя найдет, а вот там — вопрос.