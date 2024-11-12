Черданцев о словах Дзюбы про Генича: «Некрасиво так говорить о карьере своего, можно сказать, коллеги. Костя — один из самых талантливых игроков своего поколения. Он нашел себя в другой сфере»

Может, зная это, никто из футболистов в эту профессию не идет. А Костя пошел. Поэтому он уникум — единственный в стране экс‑футболист, который много лет работает на самом высоком профессиональном уровне и сделал себе имя в сложной и далеко не всегда благодарной профессии. Я думаю, футболистам можно у Генича многому поучиться. Особенно, что делать, если карьера обрывается из‑за травмы«, — сказал комментатор “Матч ТВ”.