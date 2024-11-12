«В “Спартаке” за 20 лет сменилось 18 главных тренеров и 50 помощников. А результат — один кубок и чемпионат. Дзюба прав». Мостовой о красно-белых

Нападающий «Акрона» рассказал об отношении к своему бывшему клубу: «Люблю “Спартак” с детства. Все похерили, что в клуб заложил Старостин — дух народной команды. Хотите чего-то добиться — просто зовете Черчесова и Ромащенко».
«В этом вопросе нельзя не согласиться с Дзюбой. За 20 лет в “Спартаке” сменилось 18 главных тренеров и около 50 помощников. А результат за эти же 20 лет — один кубок и чемпионат.
Результаты сами говорят за себя. Дзюба прав", — сказал бывший полузащитник сборной России.
Дзюба заговорил: не пожмет руки Семаку и Галактионову, любит «Спартак», думает о тренерстве.