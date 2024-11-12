Тащин пригласил Дзюбу комментировать на «Матч ТВ»: «Эксперт такого уровня порвет эфир, уверен. Одно условие: говорить о происходящем на поле, а не оценивать действия игроков»

С большим удовольствием хочу пригласить вас, Артем, во время паузы в чемпионате или после завершения карьеры тоже попробовать себя у микрофона и присоединиться к нашей комментаторской бригаде.
Даже дадим возможность выбрать напарника — уверен, все будут рады поработать вместе с вами. Если пройдете жернова игр «Эмполи» — «Комо» и «Лас-Пальмас» — «Леганес», дадим и матч РПЛ.
Уверен, что эксперт такого уровня, как вы, порвет эфир и украсит наш канал. Одно условие: говорить о происходящем на поле, а не оценивать действия игроков«, — написал генеральный продюсер “Матч ТВ”.