Неймар о ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «У него есть все шансы стать лучшим в истории. Это один из лучших проектов, которые я видел в жизни»

Все в этой заявке сделано для того, чтобы служить футболу. Организаторы думают об игроках, чтобы во время чемпионата мира не было длительных перелетов и долгих поездок. Это обеспечивает легкое передвижение между стадионами и отелями, давая игрокам достаточно времени, чтобы восстановиться между матчами и показать себя с лучшей стороны«, — сказал нападающий “Аль-Хилаля” и сборной Бразилии.