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Неймар о ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «У него есть все шансы стать лучшим в истории. Это один из лучших проектов, которые я видел в жизни»

Саудовская Аравия — единственный претендент на проведение ЧМ-2034.

Источник: Sports

"Я думаю, что это один из лучших проектов, которые я когда-либо видел в своей жизни. У него есть все шансы стать лучшим чемпионатом мира в истории.

Все в этой заявке сделано для того, чтобы служить футболу. Организаторы думают об игроках, чтобы во время чемпионата мира не было длительных перелетов и долгих поездок. Это обеспечивает легкое передвижение между стадионами и отелями, давая игрокам достаточно времени, чтобы восстановиться между матчами и показать себя с лучшей стороны«, — сказал нападающий “Аль-Хилаля” и сборной Бразилии.