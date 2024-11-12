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Губерниев о словах Дзюбы про «Локо»: «Это как рубрика “ОБС” — “одна бабка сказала”. Где “Локомотив” и где Артем? Обратите внимание, как клуб расцвел без него»

«Артем высказался про “Локомотив”. Это было очень странно, как рубрика “ОБС” — “одна бабка сказала”.
Источник: Спортс"

Я к Артему отношусь с уважением, но сейчас такая история: где «Локомотив» и где Дзюба? Обратите внимание, как без Дзюбы расцвел «Локомотив».

Мне кажется, что в нем говорит глобальная зависть, он играет в команде, которая звезд с неба не хватает, а «Локомотив» борется за золото.

Поэтому, Артем, поспокойнее«, — сказал комментатор “Матч ТВ”.

Дзюба о «Локо»: «Есть две группировки — чертановские и измайловские, первые рулят. Сулейманова, Тикнизяна, Ненахова отодвигают — играют те, кто удобен политике партии».

Дзюба о гендиректоре «Локо» Леонченко: «Пародия, он разрушает вокруг себя все. Злопамятный, ненавидит меня еще со времен профсоюза — в лицо не посмел бы сказать, но “убивал” за спиной».

Дзюба о Галактионове: «Трусливенький, мнительный. Читает все комментарии, даже что на заборе напишут — ему очень важно. Хочет казаться хорошим, сильным, а он нерешительный».