Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Спартак» займет почетное 4−5-е место. У «Акрона» другие задачи — остаться в РПЛ". Канчельскис о словах Дзюбы про равные шансы клубов на титул

Форвард клуба из Тольятти ранее заявил, что у красно-белых такие же шансы на чемпионство в Мир РПЛ, как и у его команды.

Источник: Спортс"

«Спартак» займет почетное четвертое-пятое место. У «Акрона» другие задачи — остаться в РПЛ, закрепиться в середине турнирной таблицы.

«Спартаку» каждый год ставят максимальные цели — занять первое место, но надо чем-то их подкреплять. Они хотят всех удивить, и они удивляют. Раньше люди как-то удивлялись, а сейчас уже нет", — сказал бывший игрок сборной России.

Артем Дзюба: «Люблю “Спартак” с детства. Все похерили, что в клуб заложил Старостин — дух народной команды. Хотите чего-то добиться — просто зовете Черчесова и Ромащенко».

? «Пуканы взорвались». Главное из интервью Артема Дзюбы.

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»).