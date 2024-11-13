«Спартак» займет почетное четвертое-пятое место. У «Акрона» другие задачи — остаться в РПЛ, закрепиться в середине турнирной таблицы.
«Спартаку» каждый год ставят максимальные цели — занять первое место, но надо чем-то их подкреплять. Они хотят всех удивить, и они удивляют. Раньше люди как-то удивлялись, а сейчас уже нет", — сказал бывший игрок сборной России.
Артем Дзюба: «Люблю “Спартак” с детства. Все похерили, что в клуб заложил Старостин — дух народной команды. Хотите чего-то добиться — просто зовете Черчесова и Ромащенко».
? «Пуканы взорвались». Главное из интервью Артема Дзюбы.
Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»).