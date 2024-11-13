Футбольный клуб «Краснодар-2» пропустит следующий сезон Второй лиги

«В связи с тем что многие ребята уйдут в аренду, в Первую лигу, оставшегося количества и качества ребят 2005 и 2006 годов рождения недостаточно для того, чтобы играть во Второй лиге. Через год воспитанники 2007 года закончат молодежный чемпионат, и мы снова будем представлены во Второй лиге», — сказал Савостин.