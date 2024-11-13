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Футбольный клуб «Краснодар-2» пропустит следующий сезон Второй лиги

Решение принято из-за того, что в команде не будет достаточного количества игроков.

Источник: https://vk.com/fckrasnodar2

ТАСС, 13 ноября. Футбольный клуб «Краснодар-2», являющийся второй командой выступающего в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) «Краснодара», не будет выступать в следующем сезоне Леон — Второй лиги из-за недостатка игроков. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал главный тренер академии «Краснодара» Максим Савостин.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщил, что «Краснодар» распустит свою вторую команду на неопределенный срок.

«В связи с тем что многие ребята уйдут в аренду, в Первую лигу, оставшегося количества и качества ребят 2005 и 2006 годов рождения недостаточно для того, чтобы играть во Второй лиге. Через год воспитанники 2007 года закончат молодежный чемпионат, и мы снова будем представлены во Второй лиге», — сказал Савостин.

В сезоне-2024/25 «Краснодар-2» выступает в группе «Серебро» дивизиона А Второй лиги. После 17 туров команда занимает девятое место из десяти с 16 очками.