Наумов о словах Дзюбы: «Пожмут ли ему руку Семак и Галактионов? Тем более у него руки шаловливые»

Дзюба абсолютно не подготовился к тому чемпионату, был тяжеловат. И обижаться может только на себя! Я понимаю клуб, который не продлил с ним контракт. А как по-другому, если игрок уже не играет? Вообще «Локо» совершил две хорошие вещи в отношении этого нападающего.