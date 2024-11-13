Селюк о Дзюбе: «Считает, у него великая карьера, но заканчивает в “Акроне”, на любом стадионе его поносят. В Турции обкакался»

Артем пошел в Турцию, мягко говоря, там обкакался и вернулся. И сейчас на каждом стадионе его освистывают и оплевывают. Для меня странно, что игрок провел свою карьеру так, что к нему таким образом относятся. И почему не нашелся не то, что агент, а просто человек рядом, который подсказал бы ему — вот так не делай и не говори? Тебе везде кричат гадости. Я понимаю, что в историю можно и задницей войти, но было бы гораздо лучше, если бы Артему везде аплодировали и восторгались им.