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Фанатам Парагвая запретили надевать майки Аргентины и иностранных клубов на матч отбора ЧМ. Скалони отреагировал: «Футболки Месси все равно будут. Вы не становитесь болельщиком, просто надевая майку»

Сегодня Парагвай примет Аргентину матче южноамериканского отбора на чемпионат мира. Игра начнется в 2:30 по московскому времени.

Источник: Спортс"

В среду глава Парагвайский футбольной ассоциации Фернандо Вильясбоа заявил, что болельщикам команды хозяев запретят приходить на стадион в футболках аргентинских клубов и национальной команды, а также носить футболки с фамилиями иностранных игроков.

«Проблема не в Месси. Мы уважаем карьеру всех футболистов. Просто домашняя арена очень важна для нас», — сказал Вильясбоа.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, комментируя запрет Парагвайской футбольной ассоциации, выразил уверенность, что эти меры не помешают появлению на трибунах футболок с фамилией Лионеля Месси.

"Логично, что все парагвайские футболисты и болельщики хотят носить футболку национальной команды. Но Лео [Месси] выше всего этого, и футболки сборной Аргентины все равно появятся [на трибунах].

Это не значит, что эти люди не болеют за Парагвай. Думаю, это хорошо, что футбольные люди понимают, кто он такой. Вы не становитесь болельщиком Аргентины, просто надевая футболку", — сказал главный тренер сборной Аргентины.