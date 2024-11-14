Тихонов о матче с Брунеем: «Будут какие-то почтальоны играть. Лучше бы нашим юным футболистам оплатили трусы и майки. Но у всего РФС на большее ума не хватит»

"Кроме бюджета у нас в футболе ничего нет. Российские футболисты — это двоечники. Обсуждают Дзюбу, чтобы он рекорд побил. Какой рекорд? Это же натуральный маразм! Больше никак не могу назвать. Сейчас будет игра против Брунея. У них же явно никакого бюджета нет. Будут какие-то почтальоны играть.
Глава Федерации футбола Брунея сказал, что РФС оплатил всю поездку, а они не потратили ни доллара? Естественно! Лучше бы РФС нашим юным футболистам оплатил трусы и майки. Но у всего РФС на большее ума не хватит. Я даже не знаю, кто руководит сейчас РФС. Однажды один пришел, который хотел порядок навести, так его тут же убрали. Вот и весь РФС«, — сказал главный тренер “Енисея” и бывший полузащитник “Спартака”.