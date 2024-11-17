Женская «Барселона» разгромила «Реал» на выезде — 4:0. У «блауграны» 10 побед в 10 турах лиги

Путельяс забила 199-й гол за «Барселону» и вышла на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба среди мужчин и женщин, опередив Луиса Суареса. Больше мячей в составе «блауграны» только у Сесара Родригеса (232) и Лионеля Месси (672).