Женская «Барселона» разгромила «Реал» на выезде — 4:0. У «блауграны» 10 побед в 10 турах лиги

В первом тайме Патрисия Гихарро сделала дубль, еще один мяч забила Клаудия Пина. Окончательный счет установила Алексия Путельяс на 86-й минуте.
Путельяс забила 199-й гол за «Барселону» и вышла на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба среди мужчин и женщин, опередив Луиса Суареса. Больше мячей в составе «блауграны» только у Сесара Родригеса (232) и Лионеля Месси (672).
Напомним, в матче мужских команд «Реала» и «Барселоны», который состоялся 26 октября, был зафиксирован такой же результат.
«Барселона» лидирует в женском чемпионате Испании, набрав 30 очков за 10 матчей. «Реал» идет вторым с 22 баллами после 9 туров.