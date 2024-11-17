Саа о Роналду: «В “МЮ” его неправильно поняли. Тен Хаг пытался показать силу, и началось столкновение. Криштиану резко высказывался о руководстве, но спустя 2 года видно, что он был прав»

Его второе пребывание в клубе пришлось на ярко выраженный переходный период, и у тренера [Эрика тен Хага] возникла дилемма — он пытался продемонстрировать силу, оставив его в стороне. Тренер хотел показать свой характер, показать, что он сильный парень, и я думаю, что именно тогда началось столкновение.