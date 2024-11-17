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Саа о Роналду: «В “МЮ” его неправильно поняли. Тен Хаг пытался показать силу, и началось столкновение. Криштиану резко высказывался о руководстве, но спустя 2 года видно, что он был прав»

«Криштиану Роналду могли бы любить в “Манчестер Юнайтед”, его любят и уважают, но также я думаю, что его неправильно поняли.
Источник: Спортс"

Его второе пребывание в клубе пришлось на ярко выраженный переходный период, и у тренера [Эрика тен Хага] возникла дилемма — он пытался продемонстрировать силу, оставив его в стороне. Тренер хотел показать свой характер, показать, что он сильный парень, и я думаю, что именно тогда началось столкновение.

Если вы посмотрите на его статистику, вы не сможете оспорить ее, его голы в первом сезоне после возвращения в клуб.

В то время Криштиану Роналду резко высказывался в отношении руководства и совета директоров, но спустя два года вы видите, что он был прав«, — заявил экс-игрок “Манчестер Юнайтед” в интервью BoyleSports.