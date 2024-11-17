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Президент «Палмейраса» о Неймаре: «Не стала бы его подписывать. Наш клуб — не больница, хочется вкладываться в тех, кто будет готов играть сразу»

Об этом рассказала президент бразильского клуба Лейла Перейра.

Источник: Спортс"

«Это великий игрок, но он [в конце концов] перейдет в “Сантос”. Я не уверена, нужно спросить у “Сантоса”, — но я бы не стала его подписывать.

Мне хочется инвестировать в кого-то, кто будет готов [играть] немедленно, хоть завтра, если так решит тренер. «Палмейрас» — не больница. Я против того, чтобы игрок, подписавший контракт с «Палмейрасом», не мог играть сразу", — сказала Перейра в интервью UOL.

21 октября Неймар вернулся на поле спустя год после травмы крестообразных связок колена. В начале ноября, отыграв за «Аль-Хилаль» 43 минуты в двух матчах после возвращения, бразилец получил травму бедра и выбыл на 4−6 недель.