Президент «Палмейраса» о Неймаре: «Не стала бы его подписывать. Наш клуб — не больница, хочется вкладываться в тех, кто будет готов играть сразу»

Мне хочется инвестировать в кого-то, кто будет готов [играть] немедленно, хоть завтра, если так решит тренер. «Палмейрас» — не больница. Я против того, чтобы игрок, подписавший контракт с «Палмейрасом», не мог играть сразу", — сказала Перейра в интервью UOL.