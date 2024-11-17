Лещук об игре с «Амкалом»: «Мы не артисты. Футбол есть, но все, что вокруг… Дарт Вейдер ходит, Деревянко, Медведева»

"Футбол есть, он хороший, но все, что вокруг… Дарт Вейдер у скамеек ходит, музыка во время игры, Деревянко, Медведева… Тяжело футбол воспринимать со всем этим.
У нас идет подготовка к игре с «Факелом». Мы серьезно готовимся, это работа, тяжело, а такие игры с «Амкалом» — шоу, развлечение.
Мы не артисты, чтобы во всем этом принимать участие. «Амкал» — молодцы, хорошие футболисты. Для них это другая подготовка, они кайфуют и играют в футбол.
Но я так же выйду во двор играть, так как для меня это не работа. Я выхожу и делаю что хочу, как игроки «Амкала».
Футболистам «Динамо», кто постоянно играет, тяжело воспринимать это все всерьез: лишний раз не идешь в стык, в голове игру в чемпионате держишь.
Пропускаем от «Амкала»? Главное — забить больше. У нас сейчас Медведва выйдет — мы с девочкой играем«, — сказал вратарь “Динамо”.