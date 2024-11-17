Директор саудовской лиги о Неймаре: «Даже не играя, он приносит большую пользу. У него огромное количество поклонников по всему миру»

Это большая ценность для лиги. Но что нас ждет в будущем — это должны обсудить игрок и клуб. Мы играем роль посредников, но клуб должен находиться в центре принятия решений. Определенно, обсуждения ведутся, но все начинается с того, что клуб и игрок говорят: «Мы хотим, чтобы это произошло». Это составляет 90% всего процесса", — сказал генеральный директор лиги Саудовской Аравии Омар Мугарбель.