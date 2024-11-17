Директор саудовской лиги о Неймаре: «Даже не играя, он приносит большую пользу. У него огромное количество поклонников по всему миру»

Бразилец вернулся на поле в октябре спустя год после травмы крестообразной связки колена — он успел принял участие в двух матчах, проведя на поле в общей сложности 43 минуты.
"Как и в случае с Роналду, это вопрос обсуждения между клубом и игроком, касающийся их видения будущего. Присутствие Неймара в лиге, даже несмотря на то, что он не играет, приносит большую пользу, поскольку у него огромное количество поклонников по всему миру.
Это большая ценность для лиги. Но что нас ждет в будущем — это должны обсудить игрок и клуб. Мы играем роль посредников, но клуб должен находиться в центре принятия решений. Определенно, обсуждения ведутся, но все начинается с того, что клуб и игрок говорят: «Мы хотим, чтобы это произошло». Это составляет 90% всего процесса", — сказал генеральный директор лиги Саудовской Аравии Омар Мугарбель.
Неймар договорился с «Сантосом» и обсуждает расторжение контракта с «Аль-Хилалем» (Сесар Луис Мерло).