Дьокереш забил 56 голов в 2024 году. Роналду стал лучшим бомбардиром 2023-го с 54 мячами

В общей сложности Дьокереш забил 56 голов в 2024 году. 8 — в составе национальной команды, остальные — за «Спортинг».
В 2023-м Криштиану Роналду хватило 54 мячей, чтобы стать лучшим бомбардиром года.
Сегодня форвард сборной Швеции отметился дублем в игре против Азербайджана в Лиге наций. Он отличился на 26-й и 37-й минутах.
В общей сложности Дьокереш забил 56 голов в 2024 году. 8 — в составе национальной команды, остальные — за «Спортинг».
В 2023-м Криштиану Роналду хватило 54 мячей, чтобы стать лучшим бомбардиром года.