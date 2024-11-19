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Дьокереш забил 56 голов в 2024 году. Роналду стал лучшим бомбардиром 2023-го с 54 мячами

Сегодня форвард сборной Швеции отметился дублем в игре против Азербайджана в Лиге наций. Он отличился на 26-й и 37-й минутах.

Источник: Спортс"

В общей сложности Дьокереш забил 56 голов в 2024 году. 8 — в составе национальной команды, остальные — за «Спортинг».

В 2023-м Криштиану Роналду хватило 54 мячей, чтобы стать лучшим бомбардиром года.