Аргентина с Месси сыграет в Индии в 2025-м, власти штата Керала подтвердили. Сборная приедет в страну впервые с 2011-го

«Керала войдет в историю, поскольку в следующем году ожидается приезд чемпионов мира по футболу — сборной Аргентины. Эта мечта станет реальностью благодаря усилиям правительства штата и поддержке Аргентинской футбольной ассоциации. Готовимся приветствовать чемпионов и праздновать нашу любовь к футболу», — написал Виджаян в твиттере.