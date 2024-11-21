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Аргентина с Месси сыграет в Индии в 2025-м, власти штата Керала подтвердили. Сборная приедет в страну впервые с 2011-го

Об этом сообщил главный министр индийского штата Керала Пинараджи Виджаян.

Источник: Спортс"

«Керала войдет в историю, поскольку в следующем году ожидается приезд чемпионов мира по футболу — сборной Аргентины. Эта мечта станет реальностью благодаря усилиям правительства штата и поддержке Аргентинской футбольной ассоциации. Готовимся приветствовать чемпионов и праздновать нашу любовь к футболу», — написал Виджаян в твиттере.

По словам министра спорта штата Керала В. Абдурахимана, финансовую поддержку матчу с участием Аргентины окажут местные предприниматели. Ожидается, что Лионель Месси также примет участие в сборах.

Последний раз сборная Аргентины играла в Индии в 2011 году — тогда команда провела товарищеский матч с Венесуэлой, завершившийся вничью (0:0).