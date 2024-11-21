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У Хави не лучшие отношения с Месси и Альбой. «Интер Майами» не станет назначать экс-тренера «Барсы» (Diario Sport)

Ранее стало известно, что Херардо Мартино увольняется из американского клуба по личным причинам. 44-летний Хави назывался в числе возможных сменщиков аргентинца.
Источник: Спортс"

Diario Sport сообщает, что на самом деле «Интер Майами» даже не рассматривал кандидатуру испанца из-за того, что у него не лучшие отношения с некоторыми футболистами, знакомыми ему по «Барселоне».

Отмечается, что с Серджи Бускетсом взаимопонимание прекрасное, а вот с Лионелем Месси в последнее время отношения стали более прохладными, пускай и не плохими.

С Жорди Альбой же у Хави есть серьезные разногласия. В связи с этим назначение экс-тренера «Барсы» могло бы создать напряженную атмосферу в команде, а потому исключено руководством.