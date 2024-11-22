Эммануэль Пети: «Мбаппе нужно показать, что он может быть таким же сильным, как Месси и Роналду. Продемонстрировать настоящий характер»

«Пока рано говорить о том, что Мбаппе было бы лучше перейти в “Ливерпуль”. Он просто должен показать, что у него есть характер и ментальные силы, чтобы все исправить.