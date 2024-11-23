Блаттер о ФИФА: «Я создал монстра. Когда я начинал, ФИФА была бедной. Инфантино теперь в насиженном гнезде, денежная машина работает все больше. Интерес к футболу ослабевает»

— Он был прав. Я действительно создал монстра. ФИФА была бедной, когда я начал работать в ней в 1975 году в качестве директора по программам развития. Спонсоры, такие как adidas, не платили денег, а просто дарили мячи и футболки. Первая спонсорская сделка, которая действительно принесла деньги, была с Coca-Cola в 1976 году.