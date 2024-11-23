Тедеев о 0:3 от «Рубина»: «Акрон» позволил Даку сделать то, что он не мог бы сделать сам. Произошли ошибки, которые не должны случаться на таком уровне"

— Да, но первые 10 минут были за нами. У нас получалось реализовывать те идеи, которые мы готовили перед матчем с «Рубином». Активно играли и хорошо прессинговали, но потом произошли две ошибки, которые вообще не должны случаться у игроков, выступающих на таком уровне.