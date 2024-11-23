Головин о 1-м голе в сезоне: «Приятно забить, особенно когда твой мяч помогает одержать победу»

— Получилась сложная игра, хотя нам удалось забить быстрый гол, а к середине первого тайма мы вели уже 2:0. Кстати, счет мог быть и крупнее, был еще момент с попаданием в штангу. Но «Брест» непростой соперник, все-таки они в этом сезоне играют в Лиге чемпионов и делают это неплохо.