Энрике о 3:0 с «Тулузой»: «ПСЖ» не блистал. Хотите увидеть невероятное — вам нужно в «Цирк Дю Солей»

— «ПСЖ» сегодня был результативен, чего не скажешь о Лиге чемпионов. Чем объясните такую разницу?
— Это два совершенно разных турнира. В Лиге 1 у нас одна статистика, и это реальное положение вещей, но мы крайне далеки от своего уровня в Лиге чемпионов. Это нелогично. При этом в игре с мячом мы прекрасны. Подчеркну: прекрасны.
— После сегодняшнего матча вы обеспокоены или уверены перед игрой с «Баварией»?
— Хотите увидеть нечто невероятное — вам нужно в «Цирк Дю Солей». Думаю, мы провели цельный матч. Было очень тяжело, и, думаю, мы справились. Но мы не блистали, — сказал тренер «ПСЖ».