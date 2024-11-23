Энрике о 3:0 с «Тулузой»: «ПСЖ» не блистал. Хотите увидеть невероятное — вам нужно в «Цирк Дю Солей»

— Это два совершенно разных турнира. В Лиге 1 у нас одна статистика, и это реальное положение вещей, но мы крайне далеки от своего уровня в Лиге чемпионов. Это нелогично. При этом в игре с мячом мы прекрасны. Подчеркну: прекрасны.