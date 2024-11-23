Рахимов о 3:0 с «Акроном»: «Рубин» хорошо вошел в игру. По первому тайму вообще не было вопросов"

Я бы отметил свою команду тем, что второй тайм начали не очень хорошо, но потом удалось выровнять игру. Мы принимали хорошие решения в переходной фазе. Игра сложилась хорошо по качеству и была очень неплохой, — сказал тренер «Рубина».