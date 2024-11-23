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Компани о 3:0 с «Аугсбургом»: «Никогда не бываю доволен. Хочу, чтобы “Бавария” всегда прибавляла»

"Было нелегко, и это нормально — в конце концов, это матч Бундеслиги. Мы нанесли 33 удара по воротам и очень часто проникали в штрафную, сохраняя терпение и желание забить. Когда так часто гостишь в штрафной, как это делали мы, то закономерно, что в какой-то момент назначается пенальти.

Источник: Sports

Я никогда не бываю доволен, потому что хочу, чтобы мы всегда прибавляли. Знаю, насколько эта победа важна, поэтому очень ее ценю«, — сказал тренер “Баварии”.