Я никогда не бываю доволен, потому что хочу, чтобы мы всегда прибавляли. Знаю, насколько эта победа важна, поэтому очень ее ценю«, — сказал тренер “Баварии”.
Компани о 3:0 с «Аугсбургом»: «Никогда не бываю доволен. Хочу, чтобы “Бавария” всегда прибавляла»
"Было нелегко, и это нормально — в конце концов, это матч Бундеслиги. Мы нанесли 33 удара по воротам и очень часто проникали в штрафную, сохраняя терпение и желание забить. Когда так часто гостишь в штрафной, как это делали мы, то закономерно, что в какой-то момент назначается пенальти.