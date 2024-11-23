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«Рубин» на замену Рожкову рассматривает Крашевского. Защитник России U21 и «Химика» — воспитанник «Спартака»

Казанцы рассматривают 20-летнего левого защитника «Химика» и молодежной сборной России как вероятную замену Илье Рожкову, который близок к переходу в «Динамо», сообщает инсайдер Иван Карпов.
Источник: Спортс"

По данным источника, Крашевский также интересен «Пари НН», «Алании» и «Волгарю».

Крашевский — воспитанник академии «Спартака», выступал за вторую команду красно-белых, а также на правах аренды за «Енисей» и «Ротор». Минувшим летом перешел в клуб из Дзержинска свободным агентом.

За полгода Крашевский стал одним из лучших крайних защитников в LEON Второй лиге А (Серебро). Он входит в топ-10 лиги по точным навесам, проценту выигранных единоборств, по ключевым пасам, ожидаемым голам, возвратам, перехватам и передачам в финальную треть.