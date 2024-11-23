«Рубин» на замену Рожкову рассматривает Крашевского. Защитник России U21 и «Химика» — воспитанник «Спартака»

За полгода Крашевский стал одним из лучших крайних защитников в LEON Второй лиге А (Серебро). Он входит в топ-10 лиги по точным навесам, проценту выигранных единоборств, по ключевым пасам, ожидаемым голам, возвратам, перехватам и передачам в финальную треть.