Надо продумать все и привести лигу к минимум 18 клубам. Команды смогут конкурировать, посмотрите на тот же «Акрон». Давайте с чего-то начнем. Я даже не исключаю 20 клубов в РПЛ. Еврокубков все равно сейчас нет«, — сказал бывший вице-президент “Локомотива”.
Белоус предложил расширить РПЛ: «Не исключаю даже 20 клубов, еврокубков все равно нет. Команды смогут конкурировать, посмотрите на “Акрон”
"Считаю, РПЛ нужно расширять. 16 команд для нашей страны — маловато. Но делать это надо не спонтанно. Вылет нельзя отменять, потому что это будет провальная история.