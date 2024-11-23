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Белоус предложил расширить РПЛ: «Не исключаю даже 20 клубов, еврокубков все равно нет. Команды смогут конкурировать, посмотрите на “Акрон”

"Считаю, РПЛ нужно расширять. 16 команд для нашей страны — маловато. Но делать это надо не спонтанно. Вылет нельзя отменять, потому что это будет провальная история.

Источник: Спортс"

Надо продумать все и привести лигу к минимум 18 клубам. Команды смогут конкурировать, посмотрите на тот же «Акрон». Давайте с чего-то начнем. Я даже не исключаю 20 клубов в РПЛ. Еврокубков все равно сейчас нет«, — сказал бывший вице-президент “Локомотива”.