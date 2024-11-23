Ерохин забил 3 победных гола за «Зенит» в сезоне. 35-летний хавбек стал лидером клуба в XXI веке по мячам после выхода на замену — 11

Его голы также приносили «Зениту» победу в двух матчах Фонбет Кубка России с «Факелом» (3:0 в первом туре, 1:0 — в шестом).
На счету Ерохина стало 5 мячей в 20 матчах во всех турнирах в этом сезоне.
Он вышел на третье место в истории РПЛ по числу голов, забитых после выхода на замену — 13.
По этому показателю Ерохин уступает лишь Дмитрию Кириченко (20 голов) и Роману Адамову (15). Также по 13 мячей у Артема Дзюбы, Романа Павлюченко, Игорь Лебеденко и Евгения Маркова.
За «Зенит» Ерохин забил 11-й гол после выхода со скамейки — рекорд клуба в XXI веке (у Андрея Мостового и Ивана Сергеева — по 10).
У «Зенита» 8 побед и ничья в 9 последних матчах.