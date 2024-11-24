«В первом тайме было тяжело — не получалось создавать моменты и слишком суетились. В перерыве успокоились, и это стало ключевым фактором в нашей игре. В итоге одержали заслуженную победу», — добавил Алонсо.
Алонсо о 5:2 с «Хайденхаймом»: «Байер» слишком суетился в 1-м тайме. В перерыве успокоились и в итоге одержали заслуженную победу"
«Мы начинали атаки не лучшим образом, нужно было больше контролировать игру. Но потом мы исправились и показали свой уровень и менталитет», — сказал тренер «Байера».