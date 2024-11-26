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«Пермскому краю не до спорта. Мы одни из главных доноров страны — нефть, золото, алмазы. Все деньги идут в федеральный бюджет». Попов о футболе в Перми

— Футбол в Перми сейчас мертв?

Источник: Спортс"

— Я бы сказал — залег на дно. Пермскому краю не до спорта, сейчас другие приоритеты. Мы одни из главных доноров страны, у нас есть все — нефть, газ, золото, алмазы. Все пермские деньги идут в федеральный бюджет, а на сам край остается мало.

Если 90-х годах наш город был намного лучше Екатеринбурга, Челябинска и Казани, то в последнее время Пермь стала очень серой и блеклой.

Надеюсь, когда-то спорт тут начнет снова развиваться. Первые поползновения есть — начали строить какой-то универсальный стадион, облагородили город к 300-летию, — сказал экс-игрок «Амкара».