«Пермскому краю не до спорта. Мы одни из главных доноров страны — нефть, золото, алмазы. Все деньги идут в федеральный бюджет». Попов о футболе в Перми

— Я бы сказал — залег на дно. Пермскому краю не до спорта, сейчас другие приоритеты. Мы одни из главных доноров страны, у нас есть все — нефть, газ, золото, алмазы. Все пермские деньги идут в федеральный бюджет, а на сам край остается мало.
Если 90-х годах наш город был намного лучше Екатеринбурга, Челябинска и Казани, то в последнее время Пермь стала очень серой и блеклой.
Надеюсь, когда-то спорт тут начнет снова развиваться. Первые поползновения есть — начали строить какой-то универсальный стадион, облагородили город к 300-летию, — сказал экс-игрок «Амкара».