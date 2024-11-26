«Пермскому краю не до спорта. Мы одни из главных доноров страны — нефть, золото, алмазы. Все деньги идут в федеральный бюджет». Попов о футболе в Перми

— Я бы сказал — залег на дно. Пермскому краю не до спорта, сейчас другие приоритеты. Мы одни из главных доноров страны, у нас есть все — нефть, газ, золото, алмазы. Все пермские деньги идут в федеральный бюджет, а на сам край остается мало.