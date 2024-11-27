Маркиньос о голе «Баварии»: «Сафонов ничего не мог сделать — соперник его заблокировал. Не любим говорить про судей, но все спорные решения были в пользу мюнхенцев»

В первом тайме российский вратарь парижан пропустил гол после подачи углового, Ким Мин Чжэ забил мяч из вратарской площади. Главный арбитр Иштван Ковач после консультации с видеоассистеном засчитал гол.
"Я спросил арбитра о том, что происходит, потому что соперник заблокировал вратаря и не дал ему сыграть в мяч.
Это тяжело, когда соперник блокирует тебя. Вратарь ничего не смог сделать. Он пытался выбить мяч. Но нам это не удалось. Понимем, насколько такой компонент, как угловой, важен в таком матче.
Мы не любим говорить про арбитров, но все спорные решения были в пользу «Баварии», — сказал защитник «ПСЖ» Маркиньос.