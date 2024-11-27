Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маркиньос о голе «Баварии»: «Сафонов ничего не мог сделать — соперник его заблокировал. Не любим говорить про судей, но все спорные решения были в пользу мюнхенцев»

«ПСЖ» уступил мюнхенскому клубу (0:1) в матче группового раунда Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

В первом тайме российский вратарь парижан пропустил гол после подачи углового, Ким Мин Чжэ забил мяч из вратарской площади. Главный арбитр Иштван Ковач после консультации с видеоассистеном засчитал гол.

"Я спросил арбитра о том, что происходит, потому что соперник заблокировал вратаря и не дал ему сыграть в мяч.

Это тяжело, когда соперник блокирует тебя. Вратарь ничего не смог сделать. Он пытался выбить мяч. Но нам это не удалось. Понимем, насколько такой компонент, как угловой, важен в таком матче.

Мы не любим говорить про арбитров, но все спорные решения были в пользу «Баварии», — сказал защитник «ПСЖ» Маркиньос.