Бывшая жена Аршавина: Все хотят от него детей. И в браке, и без! Андрей и с женщинами всегда взахлеб

Напомним, что троих детей от Аршавина родила Юлия Барановская — двух мальчиков и одну девочку. У Алисы от Андрея родилась дочка. Недавно у Аршавина появился еще один ребенок — девочка от нынешней пассии, которую зовут Анна.
И буквально на днях бывший футболист сборной России выдал эксклюзив в одном из шоу, сообщив: «Детей у меня шесть, хотя официально — пять. Есть еще один ребенок, но мама ребенка не захотела записывать его на меня. Она сказала: “Деньги можешь не платить, это будет на твоей совести”. На самом деле она адекватная девушка, и я удивляюсь, что она сделала такой выбор. Она не захотела — даже отчество не дала мое. Шестой ребенок — девочка. Пятый — мальчик. У меня так идет — мальчик, девочка, мальчик, девочка, мальчик, девочка».
Стоит отметить, что Алиса была единственной официальной женой Аршавина. Об этом рассказал он сам в том же шоу.
«Я не знала про еще одного ребенка, сегодня прочитала, — прокомментировала Алиса “СтарХиту”. — Одно точно правда: все хотят от него детей. И в браке, и без! Насколько мы в моменте все сходим от него с ума. И дело здесь не в алиментах, просто есть мужчины, от которых и с кем хочется рожать. Любовь. Андрей в футбол играл взахлеб и с женщинами всегда взахлеб. Но быстро перегорает, мужчины Близнецы — они такие».
Что касается того, что мать пятого ребенка Аршавина не захотела записывать дитя на него, Алиса по этому поводу сказала: «Думаю, у нее, как у женщины и мамы, на то были веские причины, не все так однозначно. Возможно, обида на что-то. Это довольно жесткий и решительный поступок. Вообще же женщины сами выбирают рожать от него, Андрей никого не заставляет. Формат отношений бывает разный, исходя из этого и принимается решение. А то, как он общается с детьми, когда общается, мне нравится, — ласково, с любовью».