Бывшая жена Аршавина: Все хотят от него детей. И в браке, и без! Андрей и с женщинами всегда взахлеб

Что касается того, что мать пятого ребенка Аршавина не захотела записывать дитя на него, Алиса по этому поводу сказала: «Думаю, у нее, как у женщины и мамы, на то были веские причины, не все так однозначно. Возможно, обида на что-то. Это довольно жесткий и решительный поступок. Вообще же женщины сами выбирают рожать от него, Андрей никого не заставляет. Формат отношений бывает разный, исходя из этого и принимается решение. А то, как он общается с детьми, когда общается, мне нравится, — ласково, с любовью».